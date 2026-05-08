Millrose Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Millrose Properties hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 194,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 135,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Millrose Properties einen Umsatz von 82,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at