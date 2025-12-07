Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
|
07.12.2025 19:15:05
Millrose Properties Stock Has Surged 48% Since February Debut — So Why Did One Investor Sell a $23 Million Stake?
On November 14, New York City-based Newtyn Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its entire Millrose Properties (NYSE:MRP) stake, a move valued at approximately $23 million.According to an SEC filing on November 14, Newtyn Management exited its entire holding in Millrose Properties, selling 807,135 shares. The estimated value of the trade was $23 million based on reported quarterly average prices. The position was previously 3.5% of the end of the second quarter.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millrose Properties Inc When Issuedmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Millrose Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Millrose Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Millrose Properties Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Millrose Properties Inc When Issued
|31,71
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.