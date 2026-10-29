Millrose Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Millrose Properties hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211,0 Millionen USD – ein Plus von 17,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Millrose Properties 179,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at