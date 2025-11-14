Mills Estruturas e Servicos de Engenharia hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mills Estruturas e Servicos de Engenharia hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,30 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite standen 482,7 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 419,5 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at