Millworks Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Millworks Technologies hat am 07.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 20,47 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,96 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Millworks Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 220,46 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 574,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at