Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,0 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at