The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
|
18.07.2026 19:01:25
Milton Hershey School Trust Sells 30,000 Hershey Shares for $5.2 Million. Here's What Investors Should Know.
The Milton Hershey School, an entity insider of The Hershey Company (NYSE:HSY), executed sales of 30,000 shares of common stock on July 13, 2026, and July 14, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($172.53); post-transaction value based on July 15, 2026, market close ($170.27).The Hershey Company is a leading global manufacturer of confectionery and salty snack products with a market capitalization of $34.5 billion and TTM revenues of $12.0 billion. The company leverages its iconic brand portfolio and established distribution infrastructure to maintain competitive positioning within the consumer defensive sector, serving diverse customer segments through strategically organized regional and product-focused business divisions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Hershey Co (B)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu The Hershey Co (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.