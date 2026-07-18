The Hershey Aktie

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WKN: 869607 / ISIN: US4278663061

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18.07.2026 19:01:25

Milton Hershey School Trust Sells 30,000 Hershey Shares for $5.2 Million. Here's What Investors Should Know.

The Milton Hershey School, an entity insider of The Hershey Company (NYSE:HSY), executed sales of 30,000 shares of common stock on July 13, 2026, and July 14, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($172.53); post-transaction value based on July 15, 2026, market close ($170.27).The Hershey Company is a leading global manufacturer of confectionery and salty snack products with a market capitalization of $34.5 billion and TTM revenues of $12.0 billion. The company leverages its iconic brand portfolio and established distribution infrastructure to maintain competitive positioning within the consumer defensive sector, serving diverse customer segments through strategically organized regional and product-focused business divisions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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