Milton Plastics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Milton Plastics hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at