Milton Plastics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Milton Plastics hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at