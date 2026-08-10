MIMAKI ENGINEERING hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MIMAKI ENGINEERING gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 55,97 JPY, nach 45,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent auf 20,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at