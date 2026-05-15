MIMAKI ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MIMAKI ENGINEERING hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 76,72 JPY gegenüber 41,88 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,34 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 233,01 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MIMAKI ENGINEERING 213,35 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 83,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at