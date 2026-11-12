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12.11.2026 06:31:28
MIMAKI ENGINEERING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MIMAKI ENGINEERING hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 83,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,52 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MIMAKI ENGINEERING in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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