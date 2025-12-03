MiMedia: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MiMedia hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei MiMedia ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at