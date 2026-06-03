MiMedia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MiMedia hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MiMedia -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at