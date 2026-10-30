MiMedx Group legte Quartalsergebnis vor

MiMedx Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MiMedx Group ein EPS von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 45,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at