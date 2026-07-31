MiMedx Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MiMedx Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at