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01.05.2026 06:31:29
MiMedx Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MiMedx Group hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MiMedx Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,0 Millionen USD im Vergleich zu 88,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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