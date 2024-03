Mina Habsaoui trotzt vielen Vorurteilen

Kopfsache: Auf dem Kopf der Hijab, im Kopf das IT-Fachwissen Kombi: Gebürtige Düsseldorferin, marokkanische Migrationsgeschichte Dreamteam: Beliebt als Chefin dank wertschätzendem Führungsstil Ehrenamt: Engagement für inklusive Arbeitskultur über den Job hinaus Mit Vorurteilen sich die gebürtige Düsseldorferin Mina Habsaoui aus. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Die junge Frau ist in der Landeshauptstadt geboren, aufgewachsen, hat dort studiert und ist seit 2019 als IT-Fachkraft bei Vodafone tätig. Mittlerweile leitet sie ein Team mit 80 Mitarbeitenden in Deutschland und Indien. Kein Problem für die 33-jährige, die im November 2023 als eine von 25 Zukunftsmacherinnen von ‚Business Insider‘ ausgezeichnet wurde. Doch was zeichnet die Hijab-tragende IT-Fachfrau und weibliche Führungskraft mit Migrationsgeschichte aus? Sie verkörpert den Begriff ‚Intersektionalität‘: die Überschneidung verschiedener sozialer Identitäten wie beispielsweise Geschlecht und soziale Herkunft. „Sich dessen bewusst zu werden, hilft dabei, die vielschichtige Diskriminierung und Ungerechtigkeit in Gesellschaften zu verstehen“, ist Mina Habsaoui überzeugt. Sie vereint viele Eigenschaften, von denen schon eine Einzige häufig Vorurteile hervorruft. Mit diesem Hintergrund trägt Mina nicht nur zu Innovationen in der Technik bei, sondern auch zur Gestaltung einer inklusiven Arbeitskultur, denn sie ist eine Vorreiterin in intersektionaler Vielfalt. Sie spricht neben deutsch auch fließend tamazight sowie englisch und hat sich als Frau mit Migrationsgeschichte in der IT etabliert.Als weibliche Führungskraft in der IT Die Informatikerin arbeitet als disziplinarische Führungskraft für Middleware und Datenbanken im IT-Bereich bei Vodafone. Middleware und Datenbanken nutzen alle Kundenservices, bevor sie von anderen Systemen weiterverarbeitet werden. Anders formuliert: Das ist der Klebstoff der IT von Vodafone. Die Hauptaufgabe ihres Teams ist es, diese Systeme stabil zu halten. Sie ist dafür verantwortlich, ihr Team zu unterstützen, zu befähigen und wenn nötig, zu schützen. Damit das Team seine Aufgaben erfolgreich erfüllen kann. Eben eine klassische Führungsaufgabe. Neben ihrer leitenden Tätigkeit bei Vodafone organisiert Mina auch Workshops und Podiumsdiskussionen für das interkulturelle Netzwerk des Unternehmens. Diese Initiativen schaffen Räume für offenen Austausch und fördern einen aufgeschlossenen, diskriminierungsfreien Arbeitsplatz. Mina setzt sich insbesondere dafür ein, dass Kolleginnen, die sich – wie sie selbst – deutsch fühlen, aber nicht so wahrgenommen werden, die Anerkennung und den Respekt erfahren, den sie verdienen. Ihr ist es wichtig, ein Vorbild für jüngere muslimische Frauen zu sein. Warum? Weil ihr genau das gefehlt hat – sie hatte als Mädchen und Jugendliche kein Vorbild, niemand Sichtbaren, der so aussah wie sie. „Die Mina, die ich mal sein will, die war und ist mein Vorbild“, erinnert sie sich.Chancengleichheit für Frauen mit KopftuchAls Führungskraft mit Migrationsgeschichte entschied Mina sich Anfang 2023 dazu, auch öffentlich über ihre Haltung und ihr Leben zu sprechen, mit der Motivation, andere Frauen zu bestärken und in ihrem Werdegang zu motivieren. Für diese Arbeit wurde Mina im März 2023 von der Swans Initiative als eine von 17 kopftuchtragenden Frauen porträtiert, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft leisten. Dabei lag der Fokus besonders auf Frauen, die sich aktiv für die Förderung von Chancengerechtigkeit für Frauen marginalisierter Gruppen einsetzen. Diese Ehrung unterstreicht nicht nur Minas individuelle Erfolge, sondern würdigt auch ihren Einsatz für eine diversere und integrativere Wirtschaft. Mina engagiert sich leidenschaftlich im Ehrenamt für die Stärkung von Frauen sowie Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte, insbesondere im Kontext von Hijab, Religion, sozialer Herkunft und Beruf.Minas Weg zur Führungskraft: Herausforderung & Engagement Als Gruppenleiterin in der IT-Abteilung zeigt Mina heute, dass Diversität und Inklusion keine Kompromisse erfordern, sondern einen Mehrwert schaffen. Ihr Team, geprägt von verschiedenen Hintergründen und Erfahrungen, arbeitet unter ihrer Leitung sehr kollegial und ohne stereotypische Barrieren zusammen. Doch dieser Weg dorthin war nicht immer einfach. Als sie 2010 ihr Abitur abschloss, gab es in Deutschland noch Studiengebühren. Also hieß es für Mina erstmal arbeiten, um für das Studium zu sparen. Denn auch wenn ihre Eltern sie bei allem unterstützt haben, war ein Studium finanziell nicht möglich. Dankbarkeit machte sich in Mina ein Jahr später breit, als die Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen abgeschafft wurden. Und dennoch hatte Mina Zweifel am Studium: „Mein Studium war für mich immer ein Risiko. Ich habe mich häufig gefragt, ob ich damit eine Anstellung bekomme und machte mir großen Druck“, erzählt Mina. V wie Vielfalt‚Gender‘ ist eine Diversity-Säule bei VodafoneZum BeitragDiverses Team ohne Hierarchien mit weiblicher FührungskraftIhre Zweifel waren unnötig – kurz nach dem Studium in Informationswissenschaften und Sprachtechnologie begann sie ihren Job bei einer Beratungsfirma, wechselte 2019 zu Vodafone und ist heute Head of Group Middleware Platforms in der IT bei Vodafone. Ihr persönlicher Hintergrund macht sie zu einer außergewöhnlichen Führungskraft. Obwohl ihre Mitarbeitenden nicht anders sein könnten als sie, verstehen sie sich gut: „In Deutschland sind es ausschließlich Männer, häufig deutlich älter als ich. Genau diese Unterschiede sind bereichernd und wir verstehen uns wunderbar. In meinem Team herrscht eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit – kaum klischeebehaftet. Ich wurde sehr offen und schnell als Teil des Teams und Führungskraft angenommen“, sagt Mina.Für Mina ist der Schlüssel zu guter Teamarbeit, sich selbst einzugestehen, Fehler zu machen. So gebe sie ihren Mitarbeitenden nicht das Gefühl, dass sie nur Führungskraft sei, sondern gleichzeitig auch normale Mitarbeiterin. Mina betont: „Mein Weg ist geprägt von Vielfalt. Egal ob CEO oder dualer Student: Für mich sind alle gleich, denn ich mag keine Hierarchien. So etwas wie Hierarchien gibt es bei uns im Team nicht. Wir hören einander zu, gehen respektvoll miteinander um. Und das hat dazu beigetragen, dass es funktioniert.“ Mit einem Fokus auf offene Kommunikation, Respekt und die Bereitschaft, Fehler zuzugeben, schafft sie eine Arbeitsumgebung, in der Vielfalt geschätzt wird. Ihre Geschichte ist nicht nur eine persönliche Erfolgsgeschichte, sondern auch ein Aufruf, Vielfalt in der Technik-Branche anzuerkennen und zu feiern. Mina ist Führungskraft und Visionärin. Und sie zeigt, dass wahre Innovation durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven entsteht.