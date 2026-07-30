Minaean SP Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Minaean SP Construction hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Minaean SP Construction ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at