12.12.2025 06:31:28
Minapharm Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse
Minapharm Pharmaceuticals präsentierte in der am 09.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 1,01 EGP gegenüber 8,40 EGP je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Minapharm Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden EGP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden EGP erwirtschaftet worden waren, um 0,78 Prozent verringert.
