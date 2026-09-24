24.09.2026 06:31:28

Minaro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Minaro hat am 22.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Minaro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at

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