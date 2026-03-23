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23.03.2026 06:31:29
MINASMAQUINAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MINASMAQUINAS lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 247,38 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 252,76 BRL je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,20 Prozent auf 304,7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 321,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1118,88 BRL gegenüber 906,12 BRL je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,31 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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