MINASMAQUINAS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MINASMAQUINAS hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 382,83 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 305,96 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 386,6 Millionen BRL gegenüber 272,4 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at