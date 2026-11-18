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18.11.2026 06:31:28
Minasmaquinas legte Quartalsergebnis vor
Minasmaquinas hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 140,38 BRL gegenüber 345,10 BRL im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Minasmaquinas mit einem Umsatz von insgesamt 396,5 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 10,99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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