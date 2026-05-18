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18.05.2026 06:31:29
Minasmaquinas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Minasmaquinas ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Minasmaquinas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 382,83 BRL gegenüber 305,96 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,91 Prozent auf 386,6 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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