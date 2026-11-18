MINASMAQUINAS hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 140,38 BRL. Im Vorjahresviertel waren 345,10 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MINASMAQUINAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 396,5 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 357,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at