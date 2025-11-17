Minasmaquinas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minasmaquinas hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 345,10 BRL gegenüber 274,70 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,09 Prozent zurück. Hier wurden 357,2 Millionen BRL gegenüber 380,4 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

