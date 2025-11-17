MINASMAQUINAS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MINASMAQUINAS hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 345,10 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 274,70 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,09 Prozent auf 357,2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 380,4 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at