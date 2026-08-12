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12.08.2026 06:31:29
Minato Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Minato Electronics präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 438,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minato Electronics 5,39 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 343,41 Prozent auf 23,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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