Minato Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Minato Electronics stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 50,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Minato Electronics einen Gewinn von 26,70 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minato Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at