Minato Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Minato Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 71,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Minato Electronics -2,520 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 95,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 283,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 24,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at