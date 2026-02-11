Minato Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Minato Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 155,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 84,35 Prozent auf 11,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at