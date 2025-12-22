Minaurum Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minaurum Gold hat am 19.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Minaurum Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at