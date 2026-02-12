Minaxi Textiles verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Minaxi Textiles gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minaxi Textiles -0,090 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 23,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at