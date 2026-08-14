Minaxi Textiles zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minaxi Textiles lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minaxi Textiles 0,370 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 53,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at