Minco Capital lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen CAD, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at