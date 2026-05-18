Minco Silver gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Minco Silver hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at