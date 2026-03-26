Minco Silver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Minco Silver hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,04 CAD gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at