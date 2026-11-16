Minco Silver verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Minco Silver hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Minco Silver ein EPS von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at