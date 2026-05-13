Mind CTI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mind CTI lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at