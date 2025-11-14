Mind CTI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mind CTI hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mind CTI 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,49 Prozent zurück. Hier wurden 4,8 Millionen USD gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at