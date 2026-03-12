Mind CTI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mind CTI hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mind CTI ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mind CTI 4,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,130 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mind CTI ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mind CTI 19,46 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 21,45 Millionen USD umgesetzt worden.

