12.08.2025 06:31:29
Mind CTI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mind CTI hat am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mind CTI einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
