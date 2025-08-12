Mind CTI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mind CTI hat am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mind CTI einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at