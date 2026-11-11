Mind CTI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mind CTI hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mind CTI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,54 Prozent auf 4,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at