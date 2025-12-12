MIND Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MIND Technology stellte am 09.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MIND Technology 2,87 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 9,7 Millionen USD, gegenüber 12,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at