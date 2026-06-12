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12.06.2026 06:31:29
MIND Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MIND Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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