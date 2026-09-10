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10.09.2026 06:31:28
MIND Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MIND Technology ließ sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MIND Technology die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat MIND Technology 5,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 58,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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