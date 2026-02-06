Minda: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Minda hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3,64 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minda noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at