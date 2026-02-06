|
06.02.2026 06:31:28
Minda: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Minda hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 3,64 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minda noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 15,60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.