Minda Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Minda Industries stellte am 16.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Minda Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,63 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,36 Milliarden INR – ein Plus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minda Industries 45,28 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 20,78 INR. Im letzten Jahr hatte Minda Industries einen Gewinn von 16,42 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 196,58 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,63 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at