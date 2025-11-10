Minda Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Minda Industries gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 5,28 INR gegenüber 4,27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 42,45 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR sowie einen Umsatz von 47,95 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at